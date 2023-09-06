Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor'un kiraladığı Berat Özdemir, Trabzon'a geldi:

        Trabzonspor'un Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak'tan kiraladığı Berat Ayberk Özdemir, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 00:42 Güncelleme: 06.09.2023 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor'un kiraladığı Berat Özdemir, Trabzon'a geldi:
        ABONE OL
        ABONE OL

        Özdemir'i, Trabzon Havalimanı'nda taraftar sevgi gösterileriyle karşıladı.

        Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Özdemir, "Eve geldim yeniden, çok mutluyum. Umarım bıraktığımız yerden Trabzonspor armasını en güzel şekilde temsil etmeye devam ederiz. Giderken ağlayarak gittim ama ne güzel ki bugünleri de görmeyi Allah nasip etti." dedi.

        Özdemir, taraftarların sevgisine her zaman sahada karşılık vermeye çalıştığını dile getirerek, "Bu saatten sonra daha fazla çalışarak devam edeceğiz." diye konuştu.

        Beşiktaş maçına hazır olup olmadığı yönündeki soru üzerine Özdemir, "Ben hazırım, sezon başında çok güzel bir kamp geçirdim. Sezonun ilk 4 maçının 3'ünde, ilk 11 oynadım. Bundan sonrasında karar merci hocamız. Hazır bıraktık, hazır geldik." ifadelerini kullandı.

        Özdemir, "5" numaralı formayı giymek istediğini vurgulayarak, "Tek mesajım, biz şampiyon olduğumuz sezon stadyum tıklım tıklımdı. Umarım Beşiktaş maçından itibaren dolu stadyumda oynamaya devam ederiz. Umarım takımca çok güzel performans sergileriz." değerlendirmesinde bulundu.

        Trabzonspor'dan başka kulüplerin de kendisini istediği söyleyen Özdemir, "Eve geldik dedim. Burası benim evim. Her zaman, Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır. Zaten öyle de oldu." şeklinde konuştu.

        Trabzon'da özledikleri arasında hamsinin de bulunduğunu ifade eden Özdemir, taraftarla fotoğraf çektirdikten sonra havalimanından ayrıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmur İstanbul'a indi
        Yağmur İstanbul'a indi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Çakar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Sel suları bu kez batıdaki illeri vurdu!
        Avrupa'da sel felaketi
        Avrupa'da sel felaketi
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı!
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        İsmail Kür'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Cimbom'un Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Hemşire eşini öldüren caniye ceza indirimi!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Beşiktaş, Konferans Ligi kadrosunu açıkladı!
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        Elon Musk: ‘İftira Karşıtı Birliği’ne dava açacağım
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        İşte Fenerbahçe'nin Konferans Ligi kadrosu
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Adana'da korkunç olay! 16 yaşındaki Mehmet silahlı saldırıda öldü!
        Meslektaşları yıkıldı
        Meslektaşları yıkıldı
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Pirola'da 35 mutasyon kaygısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tahıl koridoru açıklaması
        Acı haberi film setinde aldı
        Acı haberi film setinde aldı
        Venedik'in güzelleri
        Venedik'in güzelleri

        Benzer Haberler

        Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başl...
        Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başl...
        Berat Özdemir: Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır
        Berat Özdemir: Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır
        Danışman Yılmaz Kara'nın kardeşinin cenazesi defnedildi
        Danışman Yılmaz Kara'nın kardeşinin cenazesi defnedildi
        Of Kaymakamı Demirer, okul idarecileri ile bir araya geldi
        Of Kaymakamı Demirer, okul idarecileri ile bir araya geldi
        Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 933 milyon doları aşkın ihracat yapıld...
        Doğu Karadeniz'den 8 ayda 132 ülkeye 933 milyon doları aşkın ihracat yapıld...
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Trabzon'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı