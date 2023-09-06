Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım başkanlığında okul güvenliği toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 12:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da okul güvenliği toplantısı gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yıldırım, Hükümet Konağında organize edilen toplantıda, il genelinde 626 derslikte 143 bin 232 öğrenci ve 12 bin 101 öğretmenle 11 Eylül itibarıyla eğitim öğretime başlanacağını söyledi.

        Eğitim sürecinin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için her türlü tedbirin alındığını belirten Yıldırım, "Eğitim öğretim yılının başta öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Büyükşehir Belediyesi Sekreteri Gürkan Üçüncü, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, rektörler, ilçe milli eğitim ve emniyet müdürleri ile ilçe jandarma komutanlarının da katıldığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul'da sel felaketi! 2 ölü, 31 yaralı
        İstanbul barajlarında son durum!
        İstanbul barajlarında son durum!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Bakan Koca'dan Eris varyantı açıklaması!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Beşiktaş Park, finallere aday!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Kırklareli'nde sel! 3 kişi aranıyor!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        Ortalama aidat 575 TL'ye ulaştı!
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        ABD'den Kuzey Kore'ye uyarı
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Türkiye, İngiltere müzelerindeki Anadolu'ya ait eserlerin iadesi için devrede
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Balat çetesine Balat'a girme yasağı!
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Tutuklanan ünlü YouTuber çocuk istismarı ile suçlanıyor
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Sepsis, Covid’den daha çok öldürdü…
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Psikiyatriste dehşeti yaşatan magandaya para cezası!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Dünyanın en ünlü hapishanesi!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Davinson Sanchez'in bileti teknik heyetten!
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Yunanistan tarihinin en şiddetli yağışı!
        Ek MTV'de son gün!
        Ek MTV'de son gün!
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Hindistan adını mı değiştiriyor?
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Damada düğününde silahlı saldırı kameraya yansıdı: 1'i ağır 2 yaralı
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!
        Yaz döneminin ilk bulguları ürküttü!

        Benzer Haberler

        Araklı Belediye Başkanı Çebi, zabıtalarla bir araya geldi
        Araklı Belediye Başkanı Çebi, zabıtalarla bir araya geldi
        Trabzonspor'da tüzük tadilatı ertelendi
        Trabzonspor'da tüzük tadilatı ertelendi
        Patronu tarafından silahla vuruldu; kanlar içinde son sözü 'Köpeğimle ilgil...
        Patronu tarafından silahla vuruldu; kanlar içinde son sözü 'Köpeğimle ilgil...
        Trabzonspor'un kiraladığı Berat Özdemir, Trabzon'a geldi:
        Trabzonspor'un kiraladığı Berat Özdemir, Trabzon'a geldi:
        Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başl...
        Trabzon'da hastanede iki kadına hakaret eden kadın hakkında soruşturma başl...
        Berat Özdemir: Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır
        Berat Özdemir: Trabzonspor masadaysa benim için konu kapanmıştır