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        Akçaabat Sanat Akademisi'ndeki kurslar tamamlandı

        Trabzon'da, Akçaabat Belediyesi bünyesinde hizmet veren Akçaabat Sanat Akademisi'ndeki kurslar sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 15:32 Güncelleme: 06.09.2023 - 15:38
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        Akçaabat Sanat Akademisi'ndeki kurslar tamamlandı
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        Akademinin ilk sezonunda düzenlenen halk oyunları, resim, İngilizce, fotoğrafçılık, bağlama, keman, yöresel zurna, piyano ve kemençe kurslarını başarıyla tamamlayanlar, açık hava etkinliğine katıldı.

        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, kursiyerlerin gösterilerinin ardından yaptığı konuşmada, sanat kurslarını tek çatı altında toplayarak Akçaabat Sanat Akademisi'ni oluşturduklarını söyledi.

        Akademide halk oyunlarından fotoğrafçılığa kadar 9 branşta kurslar düzenlendiğini belirten Ekim, "Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın, '2053 vizyonumuzun taşıyıcısı eğitim ve kültür olacaktır.' ifadeleri doğrultusunda, ülkemizin 2053 vizyonuna Akçaabat'tan tam destek verdiğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamak isterim. Şehrimiz için daha yapacak çok işimiz var." dedi.

        Akçaabat Sanat Akademisi'nin ikinci sezon çalışmaları ekimden itibaren yeniden başlayacak.

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