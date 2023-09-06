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        Trabzon'daki asayiş uygulamalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Trabzon'da, narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında düzenlenen asayiş uygulamalarında 4 şüpheliye işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 16:43 Güncelleme: 06.09.2023 - 16:49
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        Trabzon'daki asayiş uygulamalarında 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ve çarşı mahalle bekçileri tarafından narkotik suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 20 sentetik ecza, 3,44 metamfetamin, bir miktar kubar esrar, hassas terazi ve 5 uyuşturucu kullanımına yarayan düzenek ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

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