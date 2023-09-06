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        Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı

        Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçak, bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:55
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        Motoru arızalanan uçak Trabzon Havalimanı'na acil iniş yaptı
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        Yetkililerden alınan bilgiye göre, Trabzon-Cidde seferini yapan yolcu uçağı, bir motorunun arızalanması üzerine Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni istedi.

        Uçak, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından havalimanına sorunsuz indi.

        Yolcu ve mürettebat, uçaktan sorunsuz şekilde tahliye edildi.

        Öte yandan uçağın iniş yaptığı anlar çevredeki bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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