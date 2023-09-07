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        Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, Trabzon'a geldi

        Trabzonspor'un uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Fransız asıllı ön libero oyuncusu Batista Mendy, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 03:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 03:44
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        Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, Trabzon'a geldi
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        Fransa'nın Angers kulübünden transfer edilen Mendy, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mendy, Trabzonspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

        "Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki bu hoş karşılamadan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Tabii ki bildiğiniz üzere 1 aydır Trabzonspor ile görüşme halindeyim. En başından itibaren görüşmelerde gayet istekliydim. Hoca ile görüştüm, kulübü araştırdım sonra da buradayım. Trabzonspor'da öncelikle şunu gördüm, benim yaş grubumda çok fazla genç oyuncu var ve 2 yıl önce de lig şampiyonluğunu kazanmış bir ekip. Geçen yıl da Avrupa'da oynadılar, Türkiye'deki büyük kulüplerden biri olduğunu söyleyebilirim."

        Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarındaki videoyu sosyal medyada gördüğüne değinen Mendy, 6 numaralı formayı giyeceğini ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağını kaydetti.

        Taraftarlar ile fotoğraf çektiren Mendy, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

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