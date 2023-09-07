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        Vakfıkebir Belediyesi binasının camlarını kıran kişi yakalandı

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gece saatlerinde belediye binasının camlarını kıran şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:32
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        Vakfıkebir Belediyesi binasının camlarını kıran kişi yakalandı
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        Vakfıkebir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün gece belediye ana hizmet binasına, camları kırılarak menfur bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Saldırının ardından olayı gerçekleştiren B.Y'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Saldırının ardından emniyet güçlerimiz gerekli tahkikatı yaparak saldırganı yakalamış, ardından da yasal süreç başlatılmıştır. Bu sürecin yakından takipçisi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadesine yer verildi.

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