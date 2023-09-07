Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:59 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Pas ve aerobik çalışma ile devam eden antrenman, yarı alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.

        Trabzonspor, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Türkiye'ye 18 milyar dolarlık ek kaynak hazırlığı
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        Thodex'te karar duruşmasında türkülü savunma!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        100 yılda 1 metre! Tarihi yapılar risk altında!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Milli voleybolcu Hande Baladın'ı tehdit etmişti! Tahliye edildi!
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        Ağustos ayında yolcu rekoru kırıldı
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        9 yaşındaki çocuğa 3 yıl cinsel istismar! "Suç olduğunu bilmiyordum!"
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Bir ilk: Meksika'da ilk kez bir kadın başkan olabilir
        Cevap geldi
        Cevap geldi
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Alzheimer riskine dikkat! Bu 3 şeyi unutanlar...
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        Putin'e yakın isme suikast girişimi
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        9 isim geldi, tek satılan futbolcu...
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Kredi kartıyla tüketime kısıtlama
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Yağışın ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı açıklandı!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Şafak vakti zeytin ağaçlarını taşıdılar!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Berberdeki sıra kavgasında yediği yumrukla canından oldu!
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        Milliler, Ermenistan karşısında...
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        2 ayda 28.2 ton altın aldı
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Sevgilisi doğumdan üç ay sonra terk etti
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Yunanistan'da sel tehlikesi sürüyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!
        Kırklareli ve Aksaray'da kahreden bekleyiş! Sele kapılan 2 kayıp aranıyor!

        Benzer Haberler

        Trabzon-Cidde seferi için 2'nci kez havalanan uçak, motor arızası tekrarlay...
        Trabzon-Cidde seferi için 2'nci kez havalanan uçak, motor arızası tekrarlay...
        Vakfıkebir Belediyesi binasının camlarını kıran kişi yakalandı
        Vakfıkebir Belediyesi binasının camlarını kıran kişi yakalandı
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzon'da sağanak etkili oldu
        Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, Trabzon'a geldi
        Trabzonspor'un yeni transferi Batista Mendy, Trabzon'a geldi
        TRABZON- CİDDE SEFERİ İÇİN HAVALANAN UÇAK, MOTORUNDAN ALEV UZAYINCA GERİ DÖ...
        TRABZON- CİDDE SEFERİ İÇİN HAVALANAN UÇAK, MOTORUNDAN ALEV UZAYINCA GERİ DÖ...
        Trabzon- Cidde seferi için havalanan uçak, motorundan alev uzayınca geri dö...
        Trabzon- Cidde seferi için havalanan uçak, motorundan alev uzayınca geri dö...