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        Trabzon'da arıza nedeniyle iniş yapan uçağın yolcuları ülkelerine gönderildi

        Trabzon-Cidde seferini gerçekleştirirken bir motorunun arızalanması sonucu dün akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapan uçağın yolcuları, başka bir uçakla ülkelerine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 23:55 Güncelleme: 06.09.2023 - 23:55
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        Trabzon'da arıza nedeniyle iniş yapan uçağın yolcuları ülkelerine gönderildi
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        Yurt dışı merkezli özel bir hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağın, kalkıştan hemen sonra bir motorunun arızalanması nedeniyle Trabzon Havalimanı'na acil iniş yapmasının ardından 132 yolcu, kentteki otellere yerleştirildi.

        Geceyi Trabzon'da geçiren yolcular, aynı şirkete ait KNE1622 sefer sayılı uçakla ülkelerine gönderildi.

        Öte yandan, dün akşam acil iniş izninin ardından gerekli tedbirlerin alınmasıyla havalimanına sorunsuz inen uçaktaki arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

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