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        Ortahisar Belediyesi okullarda bakım ve onarım çalışması yaptı

        Ortahisar Belediyesi, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ilçede bulunan 120 okulda bakım, onarım, yardım ve destek çalışmalarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 07.09.2023 - 15:31
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        Ortahisar Belediyesi okullarda bakım ve onarım çalışması yaptı
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        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, belediyenin rutin faaliyetlerinin dışında eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti.

        Eğitim ve öğretim söz konusu olduğunda ellerindeki bütün imkanları zorladıklarını vurgulayan Genç, "Okullarımızın hemen her konudaki taleplerini karşılamaya gayret ediyoruz. Bu anlamda imkanlarımız dahilinde hiçbir talebe duyarsız kalmadık ve ivedilikle yerine getirmeye gayret ettik." ifadesini kullandı.

        Genç, güçlerinin yetmediği konularda da devreye girerek okulların ihtiyaç ve taleplerinin karşılanması için çalıştıklarını kaydederek, masa, sıra, dolap gibi mobilya desteğinden boya, badana, sıva, spor salonu yapımı, bahçe düzenlemesi, oturma bankı ve peyzaja kadar pek çok konuda okulların ihtiyaç ve taleplerini gidermeye çalıştıklarını aktardı.

        Genç, okullara spor salonu yapılması, okul bahçelerinin düzenlemesinin yanı sıra betonlama ve asfaltlanmasıyla ilgili çalışmaların ivedilikle yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Güzel ülkemizin gelecekte de güçlü şekilde varlığını sürdürmesi için eğitim ve öğretimdeki çıtamızı yükseltmeliyiz. İlk emri 'Oku.' olan bir inancın mensupları olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızı zorlayarak okullarımıza her zaman yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle 11 Eylül Pazartesi günü başlayacak 2023-2024 eğitim ve öğretim sezonunun öğrenciler, öğretmenler, aileler ve bütün ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bütün idarecilerimize de görevlerinde başarılar, kolaylıklar diliyorum."

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