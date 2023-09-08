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        Trabzonspor'da "Tüzük Genel Kurulu" düzenlenecek

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, 27 Eylül'de Tüzük Genel Kurulu düzenleneceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 10:12 Güncelleme: 08.09.2023 - 10:12
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        Trabzonspor'da "Tüzük Genel Kurulu" düzenlenecek
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        Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün tüzüğünün, 26 Ekim 2023'e kadar 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümlerine uyarlanması gerektiğini belirtti.

        Yasal bir zorunluluk olan düzenleme vesilesiyle de tüzüğün güncellenmesi gereken maddeler için oluşturulan Tüzük Komisyonu'nun çalışma yaptığını vurgulayan Doğan, "27 Eylül 2023'te yapılacak olan olağanüstü Tüzük Genel Kurulu'na sunulmak üzere taslak hazırlamıştır." ifadelerine yer verdi.

        Tüzük Komisyonu Başkanı Mahmut Ören ve komisyon üyelerine teşekkür eden Doğan, şunları kaydetti:

        "Web sayfamız üzerinden, üyelerimizin görüşlerine de sunulan tüzük taslağında, kulübümüz üyelerinin yıllık aidatlarının her yıl belirli bir oranda arttırılması ile ilgili madde önceki tüzüğümüzde de yer almakla birlikte, günün ekonomik koşulları da göz önünde bulundurularak, yıllık aidatın 2 yıl süre ile sabit tutulması yönünde tüzük taslağına ek geçici madde eklenmek suretiyle düzenleme yapılması hususunu değerlendirmeleri yönündeki düşüncemi tüzük komisyonuyla paylaştım."

        Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak tüm çalışmalarını şeffaflık ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini altını çizen Doğan, şöyle devam etti:

        "Günümüzün de gerçeklerini göz önünde bulundurarak, her alanda sürdürülebilir bir idare anlayışı ile yaptığımız için bu düşünce ve önerimi de kongre salonunda değil, öncesinde tüm camia ile paylaşmak istedim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm üyelerimizi de 27 Eylül saat 10.00'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak olağanüstü Tüzük Genel Kurulu'na katılmaya davet ediyorum."

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