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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 13:32 Güncelleme: 08.09.2023 - 13:58
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve rondo çalışması gerçekleştirildi.

        Dar alanda oyun ve yarı alandaki maçla devam eden idman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.

        Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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