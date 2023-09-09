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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, 19 yaş altı takımı ile hazırlık maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 14:26 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:36
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde 19 yaş altı takımı ile antrenman maçı yaptığı belirtildi.

        Çift kale maçta oynayan Batista Mendy'in de bordo-mavili takımla ilk çalışmasına çıktığı öğrenildi.

        Trabzonspor'da futbolcular yarını izinli olarak geçirdikten sonra 11 Eylül Pazartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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