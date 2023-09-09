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        Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Paul Onuachu, Trabzon'a geldi

        İngiltere Championship ekiplerinden Southampton'da forma giyen forvet oyuncusu Paul Onuachu, Trabzonspor ile transfer görüşmeleri için Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 23:36 Güncelleme: 09.09.2023 - 23:36
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        Trabzonspor'un transfer görüşmelerini sürdürdüğü Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
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        Trabzon Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Onuachu, kendisini bekleyen kalabalık taraftar grubundan çok etkilendiğini ve duygulandığını söyledi.

        Transfer sürecinin nasıl geçtiğine ilişkin soru üzerine Onuachu, "Biraz stresli günler yaşandı tabii ki ama sonuç olarak buradayım ve burada olmaktan dolayı çok mutluyum." yanıtını verdi.

        Onuachu, bordo-mavili taraftarların kendisinden yüksek beklenti içinde olduğunun hatırlatılması üzerine, "Bu arma için, savaşmak için buradayım zaten. Tabii ki şampiyonluk için mücadele verebilmek için buradayım ben de. Hedeflere ulaşabilmek için buradayım." ifadelerini kullandı.

        Kaç numaralı formayı giymek istediği ve hedefleri sorulan Nijeryalı forvet, "Şu an sadece maç maç bakacağım. Ben de tabii ki elimden geleni yapacağım, siz de göreceksiniz. O yüzden bir rakam vermeyeyim şu an. Forma numarası da sürpriz olsun, şu an düşünüyoruz, onu haber vereceğim." diye konuştu.

        Onuachu, teknik direktör Nenad Bjelica ile görüştüğünü de vurgulayarak, "Trabzonspor'un ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, iyi bir kulüp olduğunu anlattı. Çok güzel şeyler söyledi. Ben takımla beraber başlayabilmek için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

        Paul Onuachu, taraftarların tezahüratları eşliğinde kulüp aracına binerek havalimanından ayrıldı.

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