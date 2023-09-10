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        Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin maliyetini açıkladı

        Trabzonspor Kulübü, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:08
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        Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin maliyetini açıkladı
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        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin avro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

        Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pepe'nin, kulübün sponsoru Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

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