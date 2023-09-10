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        Trabzon'da İdmanocagi Spor Kulübü'nün 285 kursiyeri yüzmeyi öğrendi

        Trabzon'da İdmanocağı Spor Kulübü Yüzme Okulu'nu başarıyla tamamlayan 285 kursiyer için tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 15:42 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:06
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        Trabzon'da İdmanocagi Spor Kulübü'nün 285 kursiyeri yüzmeyi öğrendi
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        Ortahisar Nikah Salonu'nda gerçekleşen törende konuşan İdmanocağı Spor Kulübü Başkanı Vehbi Serdar Arz, kulübün 1921'de kurulduğunu anımsatarak, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Arz, kulübün yüzme branşının yanı sıra futbol, atıcılık, basketbol, briç, boks ve masa tenisi branşlarında da faaliyet gösterdiğini belirterek, "Yaklaşık 500 sporcuya sahibiz. Amacımız önce iyi insan yetiştirmek, daha sonra iyi bir öğrenci, iyi sporcu ve iyi Ocaklılar yetiştirmektir. Yeni başlayacak eğitim öğretim yılında sporcularımıza başarılar dilerim. Yüzyılın gururu ile ebediyete kadar İdmanocağı." dedi.

        Başantrenör Ozan Sağlam da kulüp olarak 285 kursiyerle 17 Haziran'da başladıkları eğitimi bugün itibarıyla tamamladıklarını belirterek, katılımcılara hem yüzme öğrettiklerini hem de sporu sevdirdiklerini söyledi.

        Kulübün altyapısına yeni sporcular kazandırdıklarını ifade eden Sağlam, "Hedefimiz çok daha fazla çocuğumuz ve gencimizle Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda büyük hayallerimizin ve hedeflerimizin peşinde olacağız. İdman Ocağı Spor Kulübü olarak bünyemizde bulunan herkesle hayallerimizin peşinden gitmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından kulüp tarafından yılın sporcusu seçilen Kayra Kadakal'a ödülü verildi.

        Kulübün yönetim kurulu üyeleri Hakan Özyazıcı ve Burak Akdeniz ile başantrenör Sağlam ve antrenörler Ceyda Çavdar, Çağrı Yılmaz, Metehan Ender Ulaş, Alperen Günaydın, Alev Demirhan, İsmail Emre Yılmaz, Enes Talha Yazıcı, Eren Yusuf Kamber, Nazlı Damla Dibiç tarafından kursiyerlere başarı belgeleri verildi.

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