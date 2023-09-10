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        Trabzon'da UMKE gönüllülerine yaylada 5 gün eğitim verildi

        Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Kayabaşı Yaylası'nda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) olmak isteyen 25 sağlık personeline yönelik UMKE Temel Eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:31 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:43
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        Trabzon'da UMKE gönüllülerine yaylada 5 gün eğitim verildi
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        UMKE Trabzon'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trabzon, Gümüşhane ve Giresun'dan gelen gönüllüler, 4-8 Eylül arasında teorik ve pratik eğitimlerden geçti.

        Sağlık personeline dar alanlarda enkaz altından medikal kurtarma ve müdahale, afet ve acil durumlarda lojistik destek sağlama, çadır kurma, doğada hayatta kalma, eğitici ve zorlu parkurlarda zamana karşı yarışma, çoklu trafik kazalarında medikal kurtarma, araç içi hasta /yaralı çıkarma, triyaj, olay yeri yönetimi, kimyasal biyolojik radyoaktif ve nükleer (KBRN) saldırı veya tehditlerde medikal müdahale ve yaklaşım eğitimi verildi.

        Tatbikatta senaryo gereği Kayabaşı Yaylası'nda turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Yola savrulan yaralılara UMKE ekipleri tarafından müdahale edildi.

        Kurtarılarak acil müdahale ünitesinde ilk tedavileri yapılan yaralılar, acil sağlık ambulansları ile çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Trabzon UMKE Sorumlusu Serkan Sayar, tatbikatların eğitimlere katılan gönüllüler için önemli olduğunu belirterek, yüksek rakımda ve zorlu coğrafi şartlarda eğitimlerin gerçekleştiğini ifade etti.

        Öte yandan eğitimlere İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Efnan Bayrak Erbölükbaş ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu Birkan Can da katıldı.

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