Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı

        Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlaması ve İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 16:41 Güncelleme: 10.09.2023 - 16:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Genç, mesajında, yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasından dolayı en az öğrenciler, öğretmenler, veliler kadar sevinçli ve heyecanlı olduklarını belirtti.

        Her yaş grubundan milyonlarca öğrencinin ders başı yaparak okulları şenlendireceklerini vurgulayan Genç, "Bu anlamda bütün öğrenci ve velilerimizle aynı duyguları paylaşıyoruz. Eğitim ve öğretimin öneminin her geçen gün katlanarak arttığı bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen, her gün yeni buluş ve keşiflerin yapıldığı, teknoloji alanında binlerce patentin alındığı bu çağda eğitim ve öğretim faaliyetlerine ne kadar değer verirsek ülke olarak da toplum olarak da o kadar güçlü oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Genç, eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem veren toplumların demokraside, insan haklarında, adalette, ekonomik refahta, bilim ve teknoloji alanında dünyanın en ileri toplumları olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Medeniyet ve teknoloji yarışından geri kalmamak için öğrencilerin nitelikli, çağın gereklerine uygun şekilde eğitim almaları çok önemli. Eğitim ve öğretim faaliyetleri toplumların gelişmesi, çağa ayak uydurabilmesi için ihmal edilmemesi gereken son derece bir mühim bir konudur. Bundan dolayı Ortahisar Belediyesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine desteklerimizi her dönem aralıksız sürdürdük. Geleceğimizi, ülkemizi emanet edeceğimizin gençlerimizin donanımlı bireyler olarak hayata kazandırılması için elimizdeki bütün imkanları zorladık, zorluyoruz."

        Eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Genç, "Bu anlamda okullarımızın taleplerini ve isteklerini büyük bir özenle karşılamaya gayret edeceğiz. İlk emri 'Oku' olan bir inancın mensupları olarak bütün imkanlarımızı zorlayarak okullarımıza her zaman yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu vesilelerle 2023-2024 eğitim ve öğretim sezonunun öğrenciler, öğretmenler, aileler ve bütün ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bütün idarecilerimize de görevlerinde başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Pepe, Trabzonspor'da! İşte maliyeti
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Her bebekle çoğalan uluslararası ödüllü dijital sanat projesi: Umudun resmi
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Paul Onuachu, Trabzon'a geldi
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Okullar açılıyor! Covid kalabalık alanları seviyor
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı: Bu saatlere dikkat
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı
        Milliler, Avrupa'da tarih yazdı

        Benzer Haberler

        Trabzon'da UMKE gönüllülerine yaylada 5 gün eğitim verildi
        Trabzon'da UMKE gönüllülerine yaylada 5 gün eğitim verildi
        Trabzon'da İdmanocagi Spor Kulübü'nün 285 kursiyeri yüzmeyi öğrendi
        Trabzon'da İdmanocagi Spor Kulübü'nün 285 kursiyeri yüzmeyi öğrendi
        Trabzonspor, Pepe´yi 1 yıllığına kadrosuna kattı
        Trabzonspor, Pepe´yi 1 yıllığına kadrosuna kattı
        UMKE gönüllülerinden kaza yapan minibüsteki yaralıları kurtarma tatbikatı
        UMKE gönüllülerinden kaza yapan minibüsteki yaralıları kurtarma tatbikatı
        Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin maliyetini açıkladı
        Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe'nin maliyetini açıkladı
        Doğu Karadeniz açıklarındaki hortum kamerada
        Doğu Karadeniz açıklarındaki hortum kamerada