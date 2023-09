Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Genç, mesajında, yeni eğitim öğretim sezonunun başlamasından dolayı en az öğrenciler, öğretmenler, veliler kadar sevinçli ve heyecanlı olduklarını belirtti.

Her yaş grubundan milyonlarca öğrencinin ders başı yaparak okulları şenlendireceklerini vurgulayan Genç, "Bu anlamda bütün öğrenci ve velilerimizle aynı duyguları paylaşıyoruz. Eğitim ve öğretimin öneminin her geçen gün katlanarak arttığı bilim ve teknoloji çağında yaşıyoruz. Baş döndürücü bir hızla ilerleyen, her gün yeni buluş ve keşiflerin yapıldığı, teknoloji alanında binlerce patentin alındığı bu çağda eğitim ve öğretim faaliyetlerine ne kadar değer verirsek ülke olarak da toplum olarak da o kadar güçlü oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genç, eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem veren toplumların demokraside, insan haklarında, adalette, ekonomik refahta, bilim ve teknoloji alanında dünyanın en ileri toplumları olduğunu hiçbir zaman akıllarından çıkarmamaları gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Medeniyet ve teknoloji yarışından geri kalmamak için öğrencilerin nitelikli, çağın gereklerine uygun şekilde eğitim almaları çok önemli. Eğitim ve öğretim faaliyetleri toplumların gelişmesi, çağa ayak uydurabilmesi için ihmal edilmemesi gereken son derece bir mühim bir konudur. Bundan dolayı Ortahisar Belediyesi olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine desteklerimizi her dönem aralıksız sürdürdük. Geleceğimizi, ülkemizi emanet edeceğimizin gençlerimizin donanımlı bireyler olarak hayata kazandırılması için elimizdeki bütün imkanları zorladık, zorluyoruz."

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek olmayı sürdüreceklerinin altını çizen Genç, "Bu anlamda okullarımızın taleplerini ve isteklerini büyük bir özenle karşılamaya gayret edeceğiz. İlk emri 'Oku' olan bir inancın mensupları olarak bütün imkanlarımızı zorlayarak okullarımıza her zaman yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bu vesilelerle 2023-2024 eğitim ve öğretim sezonunun öğrenciler, öğretmenler, aileler ve bütün ülkemiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve bütün idarecilerimize de görevlerinde başarılar, kolaylıklar diliyorum." ifadelerini kullandı.