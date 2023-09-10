Trabzon'da hasta yakınlarıyla çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi kalp krizi geçirdi

Alınan bilgiye göre, dün gece Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında yaşanan arbedede, hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulundu.

Arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Güvenlik görevlisi Sağlam, olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, dün gece alkollü 2 kişinin, yakınlarını ziyaret etmek için hastaneye girmek istediğini söyledi.

Güvenlik görevlilerinin, söz konusu kişileri belli bir plan çerçevesinde içeri almak istediğini belirten Tekinbaş, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla orada bir tartışma oluyor. Bir güvenlik görevlisi arkadaşımıza fiziki müdahale oluyor. Göğsüne ne kadar şiddetli vuruluyor, bilemiyorum. O arkadaşımızın daha önceden bilmediği kardiyak rahatsızlığı varmış. Daha sonra beyaz kod veriliyor. Olay bittikten sonra arkadaşımız kalp krizi geçiriyor, daha doğrusu kalbi duruyor, sonra anjiyo oluyor ve koroner baypas kararı alınıyor. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, yarın ameliyat olacak."

- "Her türlü şiddetin karşısındayız"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise KTÜ Farabi Hastanesi'nde menfur bir olay yaşandığını ifade ederek, "Güvenlik görevlisi arkadaşımız ciddi bir süreç yaşadı. Durumu hala ciddiyetini koruyor. Çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum." dedi.

Her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurgulayan Usta, "Şiddeti gerçekleştiren vatandaşın, kendi sağlığıyla oynadığını bilmesi gerekiyor. Kendi sağlığını riske atıyor çünkü müdahil olacak kişileri de devre dışı bırakmış oluyor. Sağlık Bakanlığını temsilen hem bizler hem de fakülte yönetimi konuyu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.