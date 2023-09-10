Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da hasta yakınlarıyla çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi kalp krizi geçirdi

        Trabzon'da, yakınlarını ziyaret için hastaneye gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:43 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da hasta yakınlarıyla çıkan arbede sonrası güvenlik görevlisi kalp krizi geçirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, dün gece Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında yaşanan arbedede, hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulundu.

        Arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

        Güvenlik görevlisi Sağlam, olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

        KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş, AA muhabirine, dün gece alkollü 2 kişinin, yakınlarını ziyaret etmek için hastaneye girmek istediğini söyledi.

        Güvenlik görevlilerinin, söz konusu kişileri belli bir plan çerçevesinde içeri almak istediğini belirten Tekinbaş, şunları kaydetti:

        "Dolayısıyla orada bir tartışma oluyor. Bir güvenlik görevlisi arkadaşımıza fiziki müdahale oluyor. Göğsüne ne kadar şiddetli vuruluyor, bilemiyorum. O arkadaşımızın daha önceden bilmediği kardiyak rahatsızlığı varmış. Daha sonra beyaz kod veriliyor. Olay bittikten sonra arkadaşımız kalp krizi geçiriyor, daha doğrusu kalbi duruyor, sonra anjiyo oluyor ve koroner baypas kararı alınıyor. Şu anda yoğun bakımda tedavisi devam ediyor, yarın ameliyat olacak."

        - "Her türlü şiddetin karşısındayız"

        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ise KTÜ Farabi Hastanesi'nde menfur bir olay yaşandığını ifade ederek, "Güvenlik görevlisi arkadaşımız ciddi bir süreç yaşadı. Durumu hala ciddiyetini koruyor. Çok geçmiş olsun, acil şifalar diliyorum." dedi.

        Her türlü şiddetin karşısında olduklarını vurgulayan Usta, "Şiddeti gerçekleştiren vatandaşın, kendi sağlığıyla oynadığını bilmesi gerekiyor. Kendi sağlığını riske atıyor çünkü müdahil olacak kişileri de devre dışı bırakmış oluyor. Sağlık Bakanlığını temsilen hem bizler hem de fakülte yönetimi konuyu yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 sonunda açıklamalar
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Yunanistan'daki felakette can kaybı artıyor!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Dünya Kupası'nda şampiyon Almanya!
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Nefes kesen plan! ABD'li araştırmacı böyle kurtarılacak
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Fas'taki depremde can kaybı 2000'i aştı
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Al-Musrati, 3 puanı getirdi!
        Deniz Çakır evlendi
        Deniz Çakır evlendi
        Anız dumanı facia getirdi!
        Anız dumanı facia getirdi!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Coco Gauff tarih yazıyor!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Go-kart aracına saçını kaptıran Lara ölümden döndü
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Türkiye Kart'ın pilot uygulaması tamamlandı
        Atasözlerinin de sultanları
        Atasözlerinin de sultanları
        Venedik için kritik uyarı
        Venedik için kritik uyarı
        "Hayatımda kimse yok"
        "Hayatımda kimse yok"
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        Yeni kuşak zayıflama ilaçları dünyada obezite salgınının kontrolünde nasıl bir rol oynayacak?
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        EURO 2008'i yeniden yaşattılar!
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Ali Yavuz'un acı-tatlı hikâyesi
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Vahşi cinayet nasıl çözüldü
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!
        Hollanda'da 2 bin kişi gözaltında!

        Benzer Haberler

        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Hentbol: Erkekler Süper Lig
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Ortahisar Belediye Başkanı Genç'ten yeni eğitim öğretim yılı mesajı
        Trabzon'da UMKE gönüllülerine yaylada 5 gün eğitim verildi
        Trabzon'da UMKE gönüllülerine yaylada 5 gün eğitim verildi
        Trabzon'da İdmanocagi Spor Kulübü'nün 285 kursiyeri yüzmeyi öğrendi
        Trabzon'da İdmanocagi Spor Kulübü'nün 285 kursiyeri yüzmeyi öğrendi
        Trabzonspor, Pepe´yi 1 yıllığına kadrosuna kattı
        Trabzonspor, Pepe´yi 1 yıllığına kadrosuna kattı