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        Trabzon'da balıkçı tezgahları hamsiyle şenlendi

        Denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından, Trabzon'da balık tezgahları dolmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 20:08 Güncelleme: 10.09.2023 - 20:14
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        Trabzon'da balıkçı tezgahları hamsiyle şenlendi
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        Denizden bol miktarda avlanan ve Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda satışa sunulan hamsi, hem balıkçı esnafının hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

        Hamsinin kilogramı 50-60, istavritin 60-75, mezgidin ise 70 liradan satılıyor.

        Balıkçı Cem Yazıcı, AA muhabirine, yeni sezonun bereketli geçtiğini belirterek, "Allah'a şükürler olsun, hamsi güzel çıkmaya başladı. Bu sene bol hamsi olacak diyebiliriz." ifadesini kullandı.

        Fiyatların 50-60 lira arasında olduğunu ifade eden Yazıcı, "İnşallah daha da düşecek. 30 liraya düşmesini bekliyorum, yerli hamsi de çıkmaya başladığında. Vatandaş da memnun. Geçen sene palamut revaçtaydı ama bu sene palamut olmadığı için hamsi tercih ediliyor." diye konuştu.

        Gökmen Aydın ise vatandaşın tavuk yerine fiyatı uygun olan balığı tercih ettiğini dile getirerek, "Havalar soğuduğunda fiyatlar daha da iyi olacak. Düne kadar hamsi 100 liraydı, şimdi 50-60 lira. İnşallah daha da düşecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Müşterilerden Saim Aydın, sezonun ilk balığını aldığını belirterek, "İnşallah istediğimiz lezzette olur. Şu anda hamsinin kilogramı 50 lira. Sezonun başı olmasına rağmen bence iyi." dedi.

        Ali Yılmazali de fiyatlardan memnun olduğunu dile getirdi.

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