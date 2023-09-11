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        Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi

        Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe, Trabzon'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 01:51 Güncelleme: 11.09.2023 - 02:02
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        Trabzonspor'un yeni transferi Nicolas Pepe Trabzon'a geldi
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        İngiltere Premier Lig'den transfer edilen Pepe, Trabzon Havalimanı'nda bordo-mavili taraftarlarca sloganlar eşliğinde karşılandı.

        Transferinden ötürü çok mutlu olduğunu dile getiren Pepe, "Herkese teşekkür ediyorum. Her şey inanılmazdı. Transfer süreci iyiydi. Trabzonspor bana inandığı ve güvendiği için teşekkür ediyorum. Bize her yer Trabzon." ifadelerini kullandı.

        Taraftarlara üçlü çektiren Pepe, daha sonra kulüp aracına binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne hareket etti.

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