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        Trabzonspor transferde hızını artırdı

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'de sezona iyi başlangıç yapamayan Trabzonspor, transferin son günlerinde aldığı oyuncularla adından söz ettirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 11:35 Güncelleme: 11.09.2023 - 11:35
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        Trabzonspor transferde hızını artırdı
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        Yaz sezonunda özellikle yıldız oyuncu transferi konusunda sıkıntı yaşayan ve eleştirilere maruz kalan bordo-mavililer, transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Pepe, Onuachu, Mendy, Berat Özdemir gibi isimleri kadrosuna kattı.

        Trabzonspor'da kadroya ilk katılan oyuncu 27 Haziran'da Yunan futbolcu Dimitrios Kourbelis oldu.

        - 9 yabancı futbolcu transfer edildi

        Trabzonspo, kadrosuna bu sezon için 9 yabancı futbolcuyu dahil etti.

        Bordo-mavililer; Nicolas Pepe, Batista Mendy, Taxiarchis Fountas, Tonio Teklic, Filip Benkovic, Mislav Orsic, Joaquin Fernandez, Dimitrios Kourbelis ve Paul Onuachu ile anlaştı.

        Türk statüsünde oynayan Rayyan Baniya, yerli oyuncular Berat Özdemir, Mehmet Can Aydın, Göktan Gürpüz, Onuralp Çevikkan da kadroya katılan diğer isimler oldu.

        - En yüksek bonservis ücreti Mendy'e

        İlk etapta kadrosuna Kourbelis, Fernandez gibi oyuncuları bonservis bedeli ödemeden katan Trabzonspor, lig başladıktan sonra kesenin ağzını açtı.

        Bordo-mavili kulüp, 4+1 yıllık sözleşme imzaladığı Batista Mendy için 4,4 milyon avro karşılığında Fransız Kulübü Angers ile anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi, 23 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu kadroya dahil ederek bu sezon en yüksek bedelli oyuncu transferini gerçekleştirdi.

        Karadeniz ekibi, Nicolas Pepe ile 1 yıllık sözleşme imzalarken oyuncuya 1 milyon 750 bin avro garanti ücret, 1 milyon 600 bin avro da imza parası olmak üzere 3 milyon 350 bin avro ödeme yapacak.

        Rayyan Baniya için Fatih Karagümrük'e 2 milyon 50 bin avro, Teklic için NK Varazdin'e 1 milyon avro ödeme yapacak Trabzonspor, Fountas'ı ise bedelsiz olarak kadroya kattı.

        Bordo-mavili kulüp, kiraladığı Benkovic için Udinesse Kulübüne 500 bin avro ödeyecek.

        Karadeniz ekibi, eski oyuncusu Berat Özdemir için Al İttifak Kulübüne bedel ödemezken, oyuncuya 33 milyon lira verilecek.

        - Geleceğe yönelik transferler

        Trabzonspor, yıldız oyuncuların yanı sıra genç futbolcuları da transfer ederek geleceğe dönük yatırımlar yaptı.

        Kulüp, 17 yaşındaki kaleci Onuralp Çevikkan için Altınordu Kulübü ile 700 bin avro karşılığında anlaşma sağlarken, Borussia Dortmund'dan 20 yaşındaki Göktan Gürpüz için bedel ödemeyecek.

        Schalke'den transfer edilen 21 yaşındaki Mehmet Can Aydın ile satın alma opsiyonlu sözleşme imzalayan Trabzonspor, Alman kulübüne kiralama bedeli olarak 350 bin avro verecek.

        - Fernandez ve Orsic şansızlığı

        Trabzonspor, sezon kampı öncesi kadrosuna kattığı stoper oyuncusu Mislav Orsic ve Joaquin Fernandez konusunda büyük şanssızlık yaşadı.

        Slovenya kampında sakatlanarak çapraz bağ ameliyatı olan Orsic, uzun süre sahalardan uzak kalacak. İngiltere'nin Southampton Kulübünden 2,4 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edilen Hırvat oyuncunun, ocak ayından sonra saha çalışmalarına katılması bekleniyor.

        Slovenya kampında Hajduk Split ile oynanan ilk maçta dizini direğe çarparak sakatlanan İspanyol stoper oyuncusu Fernandez ise ilk 4 haftada forma giyemezken saha çalışmalarına yeni başladı.

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