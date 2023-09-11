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        Trabzon'un Türk somonu ihracatından sağladığı gelir 5 yılda yüzde 968 arttı

        Trabzon'dan 2018'de başlayan Türk somonu ihracatından elde edilen gelir 5 yılda yüzde 968 artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 12:26 Güncelleme: 11.09.2023 - 12:26
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        Trabzon'un Türk somonu ihracatından sağladığı gelir 5 yılda yüzde 968 arttı
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        Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, AA muhabirine, Karadeniz'deki kafeslerde yetiştirilen Türk somonunun Trabzon'dan ihracatının 2018'de başlatıldığını söyledi.

        Türk somonunun o dönem 1000 ton olan ihracatının 5 yılda 10 kat artırılarak 2023'ün 8 ayında 10 bin 415 tona ulaştırıldığını vurgulayan Gürdoğan, "Aynı dönemde elde edilen döviz girdisi ise yüzde 968 artışla 6 milyon 265 bin 126 dolardan 66 milyon 910 bin 71 dolara ulaştırıldı." dedi.

        Gürdoğan, Trabzon'un, Türk somonu ihracatında Muğla'dan sonra ikinci sırada yer aldığını belirterek, "Üçüncü sırada ise Rize bulunmaktadır. Ülkemizden 19 ilden Türk somonu ihracatı yapılmaktadır. Türk somonunun yüzde 80'lik kısmı Trabzon ve Rize sınırlarında denizde kurulu kafeslerde yetiştirilmektedir." diye konuştu.

        İhracatın yüzde 28'lik kısmını tek başına Trabzon'un gerçekleştirdiğine dikkati çeken Gürdoğan, kentten 11 ülkeye Türk somonu satıldığını kaydetti.

        Gürdoğan, ihracatın yüzde 65'lik kısmının Rusya Federasyonu'na yapıldığını, ikinci sırada Vietnam, üçüncü sırada ise Tayland'ın geldiğini söyledi.

        Türk somonu ihracatında yaşanan sorunları aktaran Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Şu anda Türk somonuna yurt dışı pazarlardan yoğun talep olmasından dolayı yetiştirilen ürünlerin tamamı ihraç ediliyor. Yeni üretim alanlarının objektif kriterlere göre ihracatçıya tahsisinin yapılmaması nedeniyle ihracatçı talebi karşılamakta sorun yaşamaktadır. Denizlerdeki uygun alanların ivedilikle sektörde yıllarca faaliyet gösteren ve üretim tesisi bulunan ihracatçılarımıza tahsis edilmesi gerekmektedir."

        Gürdoğan, bu kapsamda Trabzon'da ivedilikle hem yavru üretimi hem de tüm somon üretimi yapan firmaların katma değerli işlenmiş ürün üretecekleri Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasını istedi.

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