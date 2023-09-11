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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 16 sürücüye toplam 65 bin 24 lira ceza

        Trabzon'da, gürültülü egzoz kullanan 16 sürücüye toplam 65 bin 24 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 14:23 Güncelleme: 11.09.2023 - 14:23
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        Trabzon'da gürültülü egzoz nedeniyle 16 sürücüye toplam 65 bin 24 lira ceza
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        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il ve ilçe merkezlerinde trafik ekiplerince 7-10 Eylül'de yapılan denetimlerde gürültü çıkararak çevreye rahatsızlık veren araç sürücülerine yönelik çalışma yürütüldü.

        Ekipler, gürültülü egzoz kullanan 16 sürücüye toplam 65 bin 24 lira ceza kesti.

        Sürücülerin ceza puanları düşürülürken araçlar trafikten men edildi.

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