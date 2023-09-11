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        Trabzon'da Minik Sincaplar Trabzon Ormancılık Okulu kayıtları başladı

        Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Minik Sincaplar Trabzon Ormancılık Okulu'nda geçen eğitim öğretim döneminde 2 bin 496 öğrenci eğitim aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:00
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        Trabzon'da Minik Sincaplar Trabzon Ormancılık Okulu kayıtları başladı
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        Minik Sincaplar Trabzon Ormancılık Okulu'nda ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine ormanların ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel önemin öğretilmesi amaçlanıyor.

        Orman İşletme Müdürlüğü, öğrencilere yönelik tasarlanan program kapsamında çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve katılımcı bireyler yetiştirmeyi hedefliyor.

        Orman mühendisi olan eğitmenler tarafından ormanların faydaları, ekosistemi, korunması ve ormanlık alanların çoğaltılması konularını içeren eğitimler teorik ve uygulamalı olarak veriliyor.

        İşletme Müdürlüğü bahçesinde bulunan eğitim binasında ocak ayında başlatılan eğitim programına 72 sınıf ve toplamda 2 bin 496 öğrenci katıldı.

        Eğitime katılan öğrencilere ormancılıkla ilgili sunumlar yapılarak, animasyon ve çizgi filmler izletilirken, özel olarak hazırlanmış eğitim alanında da ormancılık konularına ait uygulamalı aktiviteler yapılıyor.

        Yaparak, yaşayarak, eğlenerek eğitim vermeyi amaçlayan Minik Sincaplar Trabzon Ormancılık Okulu Programına 2023-2024 eğitim öğretim döneminde isteyen her okul Trabzon Orman İşletme Müdürlüğüne kayıt yaptırarak başvurabilecek.

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