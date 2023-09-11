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        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlandı

        Trabzonspor'un savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen'in sağ üst arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği ve tedavisine başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 17:15 Güncelleme: 11.09.2023 - 17:15
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        Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen sakatlandı
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        Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Hüseyin Türkmen'in son antrenman sırasında sağ bacağında ani ağrı hissederek çalışmayı tamamlayamadığını belirterek, "Hüseyin Türkmen'in yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst arka bölgesinde kas (hamstring) yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

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