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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:04 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:04
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana milli oyuncuların yanı sıra sakatlıkları bulunan Hüseyin Türkmen, Orsic ve Fernandez katılmadı.

        Yeni transferler Nicolas Pepe ve Paul Onuachu da bordo-mavili takımla ilk antrenmanlarına çıktı.

        Antrenmanın ilk bölümü kondisyon salonunda gerçekleştirilirken daha sonra sahada pas çalışması yapıldı.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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