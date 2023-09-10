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        Trabzon'da çıkan arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisinin tedavisi sürüyor

        Trabzon'da, yakınlarını ziyaret için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam'ın tedavisi devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 19:43 Güncelleme: 10.09.2023 - 19:43
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        Trabzon'da çıkan arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisinin tedavisi sürüyor
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        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Sağlam'ı tedavi gördüğü Farabi Hastanesinde ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        Çuvalcı, AA muhabirine, Ali Kemal Sağlam'ın 16 yıldır hastanede çalıştığını söyledi.

        Hastanenin acil servisine gelen hastalar için servis önüne tek araçlık park için izin verdiklerini belirten Çuvalcı, şöyle devam etti:

        "Geçtiğimiz gece de alkollü oldukları belirlenen kişiler, yakınlarını ziyaret etmek için acile geliyor. Acil önüne bir araçlarını park ediyorlar, daha sonra ikinci araçlarını da park etmek isteyince arkadaşlarımız izin vermiyor. Bu nedenle münakaşa yaşanıyor ve arbede çıkıyor. Olaydan bir süre sonra arkadaşımız kalp krizi geçiriyor. Allah'tan kafasını yere vurmamış, kontrollü olarak dizlerinin üzerine çökerek kendisini bırakıyor. Doktorlar müdahale ediyor, kalbini tekrar çalıştırıyorlar."

        Çuvalcı, Sağlam'ın sağlık durumunun iyi olduğunu kaydederek, "Kalp damarlarında bir problem var. Yarın bypass olacak. Kalp krizi geçirerek, kalbi duruyor ama iyi ki krizi hastanede geçirdi. Başka bir yerde kalp krizi geçirseydi durum daha kötü olur, kaybedebilirdik. Hemen müdahale ettiler, şu anda durumu gayet iyi. Yarın ameliyat olacak." dedi.

        Olay gecesi beyaz kod verildiğini aktaran Çuvalcı, "O andan itibaren konuyla ilgili hukuki süreç başlatılmış oldu. Hukuk müşavirliğimiz konuyla ilgileniyor hem biz hem de hastane yönetimi konunun yakın takipçisiyiz. İnşallah gerekli cezayı alırlar. Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bir daha bu tür olayların yaşanmamasını temenni ediyor, 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." diye konuştu.

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