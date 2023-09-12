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        Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı

        Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 11:45 Güncelleme: 12.09.2023 - 11:49
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        Trabzonspor-Beşiktaş maçı biletleri satışa çıktı
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        Papara Park'ta oynanacak karşılaşmanın biletleri VIP Platinum-B 2 bin, VIP Platinum A-C 1500, VIP Gold bin, VIP Silver 750, Batı tribün 500, Doğu Üst 400, Fırtına 300, Kuzey-Güney kale arkası ise 200 liradan satışa çıkarıldı.

        Taraftarların bu maça ilgisi dolayısıyla Atatürk Alanı'ndaki satış gişesinin önünde de kuyruk oluştu.

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