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        Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer

        Trabzonspor Kulübü, serbest statüde yer alan Karadağlı 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ognjen Bakic ile anlaştığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:11 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:11
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        Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer
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        Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Profesyonel futbolcu Ognjen Bakic ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 2+2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 65 bin avro garanti ücret, 2024-2025 futbol sezonu için 70 bin avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 250 bin avro, 2026-2027 futbol sezonu için 300 bin avro garanti ücret ödenecektir."

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