Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 12.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:45
Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyunu ile devam eden antrenman, yarı alanda maçla sona erdi.
Bordo-mavililer, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.