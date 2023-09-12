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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 13:39 Güncelleme: 12.09.2023 - 13:45
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi. Pozisyon oyunu ile devam eden antrenman, yarı alanda maçla sona erdi.

        Bordo-mavililer, yarın 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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