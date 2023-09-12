Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Ortahisar Belediyesince 37 branşta kurs açılacak

        Trabzon'da Ortahisar Belediyesi tarafından 37 branşta kurs düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:22 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortahisar Belediyesince 37 branşta kurs açılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamada, Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile her yıl ortaklaşa meslek edindirme, kültür ve sanat kursları organize edildiği belirtildi.

        Her yıl kursları bitiren yüzlerce kursiyer arasında kendi işini kurup üretime geçenlerin yanı sıra bir iş yerinde ücretli çalışanların da bulunduğu vurgulandı.

        Kurslara kayıt yaptırmak isteyenlerin 29 Eylül'e kadar ilgili birim müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiği, yeterli sayıya ulaşan kursların ise 2 Ekim itibarıyla başlayacağı kaydedildi.

        Açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in de şu ifadelerine yer verildi:

        "Kültür, sanat ve yabancı dil alanında ya da bir meslek dalında bilgi ve becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımız için düzenlenen kurslar önemli bir fırsattır. Kültür ve sanat alanına ilgi duyan, bu konuda eğitim almak isteyen ve üniversiteye hazırlanan vatandaşlarımıza destek oluyoruz. Böylece vatandaşlarımızın yetenekleriyle ilgili alanlarda kendilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Metrekaresine en çok sanatçı düşen şehirlerden bir tanesi olan Trabzon'da bu kursların çok anlamlı olduğunu düşünüyorum."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Çocuklarının önünde eşini katletmişti! Cinayeti anlattı!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Ev hapsindeyken kocasını bıçaklayıp üzerine tiner atmıştı! İşte istenen ceza!
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"
        "Stefan Kuntz gidiyor mu?"

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak
        Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer
        Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer
        Trabzonspor, genç Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı
        Trabzonspor, genç Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı
        Güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği arbede, park yeri tartışmasından...
        Güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği arbede, park yeri tartışmasından...
        Beşiktaş taraftarları Trabzonspor maçına alınmayacak
        Beşiktaş taraftarları Trabzonspor maçına alınmayacak