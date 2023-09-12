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        Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmalarını başlatacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 14:43 Güncelleme: 12.09.2023 - 14:55
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        Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak
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        Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nun projeleri arasında yer alan ve daha önce trafiğe kapatılarak yayalaştırılan Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmasının 15 Eylül'de başlayacağı belirtildi.

        Kahramanmaraş Caddesi'nde yapılacak projenin Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylandığı aktarılan açıklamada, Kahramanmaraş Caddesi üzerindeki alan içerisinde 4 tescilli yapı, 20 koruma alt bölgesinde kalan yapı ve 31 koruma alanı dışında kalan yapı bulunduğu hatırlatıldı.

        Açıklamada, proje kapsamında toplam 55 bina bulunduğu, 21 binada cephe temizliği, 29 binada mantolama üzeri boya, 1 binada mevcut alüminyum kompozit kaplama üzeri boya uygulanacağı, 4 tescilli binaya ise dokunulmayacağı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

        "Zemin kat dükkan cephelerinde binanın mevcut durumuna göre press tuğla veya emprenyeli ahşap kaplama olmak üzere iki farklı malzeme kullanılacaktır. 14 binanın cephesi press tuğla kaplama, 13 binanın cephesi ise emprenyeli ahşap kaplama yapılacaktır. Turizm sezonunda şehrimizi ziyaret eden turistlerimizin rahatsız olmaması için projeyi 15 Eylül'de başlatma kararı aldık. Çalışmalar tamamlandığında Kahramanmaraş Caddesi'nin çehresi değişecek."

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