Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, genç futbolcusu Süleyman Cebeci'yle sözleşme imzaladı

        Trabzonspor Kulübü, altyapısından yetişen genç oyuncu Süleyman Cebeci ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 16:35 Güncelleme: 12.09.2023 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, genç futbolcusu Süleyman Cebeci'yle sözleşme imzaladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Asbaşkan Zeyyat Kafkas'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

        Kafkas, kulübün altyapısının, yetiştirdiği oyuncularla her zaman adından söz ettirdiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

        "Süleyman da altyapımızdan çıkan önemli bir oyuncudur. Kendisi ile kulübümüzün ilkeleri ve hedefleri doğrultusunda yeni bir sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Süleyman'a başarılar diliyorum. Hem kendisi hem de kulübümüz adına çok çalışacağını ve başarılı olacağını ümit ediyorum."

        Süleyman Cebeci de kendisine duyulan güvenden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirterek, "Burası benim yuvam. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım. Yeni sözleşme imzalamanın mutluluğu içerisindeyim. Bana tekrar bu şansı veren başta Başkanımız Ertuğrul Doğan'a, yönetim kurulumuza ve teknik heyetimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Maçta 4 gol var!
        Maçta 4 gol var!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'da sel felaketi: 3 bin kişi öldü!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Eşini ve kayınbiraderini öldürmüştü! Korucu dehşetinde sıcak gelişme!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Mezarlıkta "Pes" dedirten görüntü! Kafatası ve kemiklerle dalga geçti!
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        İmzayı attı! Gedson'a zamlı sözleşme
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Mersin'de mağarada rahatsızlanan ABD'li bilim insanı tahliye edildi
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Millilerin rakibi Japonya! Kuntz'un 11'i
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş
        Alt tarafı tenis topu... değilmiş

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak
        Kahramanmaraş Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları başlayacak
        Ortahisar Belediyesince 37 branşta kurs açılacak
        Ortahisar Belediyesince 37 branşta kurs açılacak
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer
        Trabzonspor'dan geleceğe yönelik transfer
        Trabzonspor, genç Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı
        Trabzonspor, genç Ognjen Bakic'i kadrosuna kattı
        Güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği arbede, park yeri tartışmasından...
        Güvenlik görevlisinin kalp krizi geçirdiği arbede, park yeri tartışmasından...