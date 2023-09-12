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        Trabzon'daki tezgahları hamsi, mezgit ve istavrit süslüyor

        Trabzon'da balıkçı tezgahlarında hamsi, mezgit ve istavrit satışa sunuluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 17:20 Güncelleme: 12.09.2023 - 17:39
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        Trabzon'daki tezgahları hamsi, mezgit ve istavrit süslüyor
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        Ortahisar ilçesinin Moloz mevkisindeki tezgahlarda denizlerde av yasağının sona ermesinin ardından torik 350, zargana 150, hamsi, mezgit ve istavrit 75, çupra ve levreğin kilogramı ise 160 liradan satışa sunuluyor.

        Balıkçı Turgay Memiş, AA muhabirine, şu an için tezgahları hamsi, mezgit ve istavritin süslediğini söyledi.

        Memiş, bu sene hamsinin bol olacağını tahmin ettiğini belirterek, "Havalar soğuk olursa bizim için o kadar iyi olur. Balık sıcağı sevmez, havalar soğudukça balığın artmasını bekliyoruz. Bu yıl Karadeniz halkı bol hamsi ve mezgit yiyecek gibi görünüyor. Fiyatlar da çok uygun." dedi.

        Balıkçı Mehmet Örseloğlu da şimdiye kadar palamudun az miktarda göründüğünü ifade etti.

        Örseloğlu, hamsinin bol olmasını beklediğini anlatarak, "Hamsinin bu yıl olacağını ve vatandaşların bol yiyeceğini düşünüyorum. Hamsi, mezgit, istavrit 75 liradan satılıyor." diye konuştu.

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