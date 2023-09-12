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        Trabzonspor Kulübünün tüzük tadilatına ilişkin gazetecilerle istişare toplantısı yapıldı

        Trabzonspor Kulübünün tüzük tadilatına ilişkin basın mensuplarıyla istişare toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 18:15 Güncelleme: 12.09.2023 - 18:15
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        Trabzonspor Kulübünün tüzük tadilatına ilişkin gazetecilerle istişare toplantısı yapıldı
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        Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün genel sekreteri Kemal Ertürk, yönetim kurulu üyesi Derviş Köz, denetim kurulu ve tüzük komisyonu başkanı Mahmut Ören ile hukuk direktörü Celal Çobanoğlu tarafından hazırlanan yeni tüzük taslağı ile ilgili gazetecilerle istişare toplantısı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Açıklamada, 7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu hükümlerine uyarlanması zorunluluğu nedeniyle kulübün tüzük kongresinde yapılacak güncellemelerin değerlendirildiği toplantıya, Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi Başkanı Selçuk Kılıç ve Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ersen Küçük ile spor yazarları ve muhabirlerin katıldığı kaydedildi.

        Trabzonspor Kulübü Tüzük Genel Kurulu, 27 Eylül'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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