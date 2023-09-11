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        Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi ameliyat edildi

        Trabzon'da yakınlarını ziyaret için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesine gelen 2 kişiyle yaşanan tartışmadan sonra kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi Ali Kemal Sağlam, dün gece yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:23
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        Trabzon'da arbede sonrası kalp krizi geçiren güvenlik görevlisi ameliyat edildi
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        İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Sağlam'ın tedavisinin sürdüğü Farabi Hastanesi yoğun bakım servisine gelerek, sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.

        Usta, AA muhabirine, yaşanan olaydan dolayı sağlık camiası olarak büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

        Vakanın istenmeyen şekilde cereyan ettiğini belirten Usta, "Bugün öğrendiğimiz şekliyle de dün gece acilen ameliyata alınmış. İnşallah bu süreçleri atlatıp sağlığına kavuşacak, yine aramıza karışacak diye umut ediyoruz. Şu an için ameliyattan çıktığından dolayı kritik süreci devam ediyor. Yoğun bakım süreçleri devam ediyor. Bu 24 saatlik süreçten sonra inşallah daha net bir şey söyleyebilme imkanı olacaktır." diye konuştu.

        Usta, şiddetin her türlüsüne "hayır" dediklerini vurgulayarak, ne tür olursa olsun, her kime, nerede, nasıl, hangi koşulda yapılırsa yapılsın şiddete karşı mücadele edeceklerini aktardı.

        Şiddeti hiç kimsenin hak etmediğinin altını çizen Usta, şunları kaydetti:

        "Fiziksel veya sözlü şiddetin hak edilmediğini düşünüyoruz, öyle inanıyoruz, öyle biliyoruz. Bizden hizmet alan vatandaşlarımızdan bu duyarlılığı bekliyoruz. Vatandaşımızın hizmetinde mücadele veren insanlarız, meslek örgütüyüz. Vatandaşımızın bize güvenmesini, onların hizmetinde azami gayret içerisinde olacağımızı ve olduğumuzu bilmesini istiyoruz."

        Usta, hastanedeki diğer güvenlik görevlilerini de ziyaret ederek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

        - Olay

        9 Eylül gecesi hastanenin acil servisindeki yakınlarını ziyarete gelen 2 kişi ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıkmış, yaşanan arbedede hasta yakınlarından biri güvenlik görevlisi Sağlam'ın göğsüne fiziksel müdahalede bulunmuştu.

        Arbede, polisin müdahalesiyle sonlandırılmış, Sağlam olaydan bir süre sonra kalp krizi geçirmişti. Kalbinin durduğu belirlenen Sağlam, sağlık personelinin müdahalesiyle yaşama döndürülerek tedavi altına alınmıştı.

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