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        Akçaabat'ta yarı olimpik havuzun temeli 15 Eylül'de atılacak

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde inşa edilecek yarı olimpik havuzun temeli 15 Eylül Cuma günü törenle atılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:43 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:43
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        Akçaabat'ta yarı olimpik havuzun temeli 15 Eylül'de atılacak
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        Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, Yaylacık Mahallesi'nin sahil kısmında söz verdikleri projeler arasında yer alan, "Akçaabat Spor Kompleksi Projesi"nin ilk adımı için kolları sıvadıklarını belirtti.

        Akçaabat yarı olimpik yüzme havuzu projesinin temelinin 15 Eylül Cuma günü 15.30'da törenle atılacağını vurgulayan Ekim, "Yarı olimpik yüzme havuzu projemiz tamamlandığında uluslararası müsabakalara ve organizasyonlara ev sahipliği edebileceğiz. Akçaabat'ımızı çok yönlü bir spor kompleksine kavuşturma hedefindeyiz. Yarı olimpik yüzme havuzunun temel atma törenine tüm hemşehrilerimi davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

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