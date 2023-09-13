Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Giriş: 13.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:07
Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, pozisyon oyunu çalışması ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.