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        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 13:57 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:07
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
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        Teknik Direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. Ayak tenisi ile devam eden antrenman, pozisyon oyunu çalışması ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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