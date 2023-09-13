Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da tartıştığı kardeşi ve yengesini öldüren zanlı yakalandı

        Trabzon'un Yomra ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi ve yengesini tabancayla öldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:30 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da tartıştığı kardeşi ve yengesini öldüren zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İlçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi Soğuksu Küme Evleri'nde, Şükrü Y. (79) ile kardeşi Osman I. (55) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine Şükrü Y, üzerindeki tabancayla kardeşi Osman ve yengesi Necla I'ya (54) ateş etti.

        Osman ve Necla I, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Olayın ardından kaçan Şükrü Y, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Şükrü Y'nin daha önceden mahkemeye başvurarak soyadını değiştirdiği, İstanbul'da yaşayan Osman I'nın ise bir süre önce Trabzon'a taşındığı öğrenildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        Dolandırıcılar bu kez sahte servis plakası sattı!
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        "Bize yan bakana düz bakmıyoruz!"
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Kartal'ın Afrika sınavı!
        Libya'da sel felaketi!
        Libya'da sel felaketi!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Kocasını bıçakla öldürmüştü! Mahkemede konuştu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Fare zehirli vahşette istenen ceza belli oldu!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Aracın üstüne devrilen ağaç 51 daireyi icralık etti
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Zam kavgasında kiracı polise saldırıp silahını gasp ettiler!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        Beşiktaş imzayı duyurdu!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        18. yüzyıldan bu yana süren gelenek... Nehirden 'hazine' çıkarıyorlar!
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        Sosyal medyada patlıcan polemiği
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        "Yan bakma" cinayeti! Öldüren takip kamerada!
        Eris varyantı habercisi!
        Eris varyantı habercisi!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Milli Takım'da soğuk savaş!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        Denizli'de 9 milyon yıllık keşif!
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        En pahalı iPhone'un yüzde 50.8'i devlete gidecek
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Kadrodaki tek sol bek süre almadı!
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre
        Adıyaman'da vatandaşlar fark etti! Uzunluğu 150 metre

        Benzer Haberler

        Trabzonspor´un yeni tüzüğü spor basınıyla tartışıldı
        Trabzonspor´un yeni tüzüğü spor basınıyla tartışıldı
        79 yaşındaki ağabey, kardeşi ve eşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü
        79 yaşındaki ağabey, kardeşi ve eşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Trabzonspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Akçaabat'ta yarı olimpik havuzun temeli 15 Eylül'de atılacak
        Akçaabat'ta yarı olimpik havuzun temeli 15 Eylül'de atılacak
        Trabzonspor'da Emrehan Gedikli'nin sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor'da Emrehan Gedikli'nin sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı
        Trabzonspor'da Emrehan Gedikli ile yollar ayrıldı