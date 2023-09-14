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        Trabzon'da gazetecilere futbol oyun kurallarına yönelik seminer verildi

        Trabzon'da spor basınına yönelik futbol oyun kurallarına ilişkin seminer düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 09:37 Güncelleme: 14.09.2023 - 09:38
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        Trabzon'da gazetecilere futbol oyun kurallarına yönelik seminer verildi
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        Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) işbirliğiyle basın mensuplarına yönelik, yenilenen futbol oyun kuralları ile ilgili seminer verildi.

        MHK Trabzon İl Eğitimcisi Adnan Çağlar tarafından TSYD Trabzon Şube lokalinde gerçekleştirilen seminere çok sayıda gazeteci katıldı.

        Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzon'da spor muhabirliğinin üst seviyede yapıldığına dikkat çekerek, "Görevimiz her türlü bilgiyi kamuoyuna en doğru şekilde aktarmak. Geçen sezon ilkini gerçekleştirmiştik. Son derece faydalı bir seminer oldu. Edindiğimiz yeni bilgiler hem işlerimizi daha da kolaylaştıracak hem de kamuoyuna daha doğru mesajlar verilmesi noktasında yardımcı olacak."diye konuştu.

        Adnan Çağlar ise yenilenen ve tartışmalara sebebiyet veren kuralları videolu olarak anlatarak soruları yanıtladı.

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