Trabzon'da, "Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi" protokolü imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden (KTÜ) yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleşen protokol imza törenine Vali Aziz Yıldırım, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, İl Sağlık Müdürü Hakan Usta ve İl Halk Sağlığı Müdürü Köksal Hamzaoğlu katıldı.

Vali Yıldırım, aile hekimliği alanında verilen hizmetlerin daha kaliteli hale getirilmesinin hedeflendiğini belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Çuvalcı ise "Üniversite olarak eğitim-öğretim ve araştırma geliştirmeden sonra bir görevimiz de içinde bulunduğumuz toplumun sorunlarıyla ilgilenmek ve onlara çözüm üretmek. Aynı zamanda farklı kurumlarımızla birlikte hareket ederek onlara katkı sağlamak. KTÜ olarak, şehrimizde sağlık hizmetini ileriye taşıyacağını düşündüğümüz bu protokolün, Trabzon'umuza ve hekimlerimize büyük katkı sağlayacağına inancım tam. Protokol paydaşlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından, 13 maddeden oluşan ve 2 yıl sürecek protokol, Vali Yıldırım, Çuvalcı ve Usta tarafından imzalandı.

Protokol kapsamında, Trabzon Aile Hekimliği için uzmanlık eğitimi alan asistanların saha eğitimleri için Eğitim Aile Sağlığı Merkezleri ile Eğitim Aile Hekimliği Birimleri oluşturulacak.