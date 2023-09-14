Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 11 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Havalimanı Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek" suçundan 73 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezaları olan H.B. ve A.B. ile aynı suçtan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. ile çeşitli suçlardan aranan G.U, M.S, K.A, Ö.K, H.Ü, A.K. ve B.A. gözaltına alındı.

​​​​​​​Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.