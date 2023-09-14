Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Trabzon'da düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 11:51 Güncelleme: 14.09.2023 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzon'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerince yapılan çalışmalarda, Ortahisar ilçesine bağlı 1 No'lu Erdoğdu ve Gürbulak mahallelerinde Ş.T. (28) ve T.K'nin (25) evlerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi.

        Şüphelilerin evlerinde narkotik köpeği "Limon"un da katıldığı aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, kurusıkı tabanca ve 14 mermi ile uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini ameliyat eden ve ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırmıştı! Sıcak gelişme!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        İşte İstanbul'da zemin sıvılaşma riski en yüksek 15 ilçe!
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "OVP’deki büyümeyi iyimser bulduk"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        "G.Saray'ı karıştırmak için çaba var!"
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Silahla vurdular! Öldüresiye dövdüler! Tahliye oldular!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Kayıp ekonomist Korhan Berzeg ile ilgili yeni gelişme!
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Putin Kim'in davetini kabul etti
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığı mevsim normallerine dönemedi!
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Hafriyat çalışmasında yandaki bina yerinden oynadı!
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Sivas'ta 3. Hattuşili'nin mühür baskısı bulundu
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        6 numara müjdesi!
        6 numara müjdesi!
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        Samsunspor maçı öncesi kim hazır?
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        İstanbul'un göbeğinde define talanı!
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Hapishaneden kaçan mahkum günler sonra yakalandı
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Çin Savunma Bakanı nerede?
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        "Evlilik bana yasak"
        "Evlilik bana yasak"

        Benzer Haberler

        Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi
        Trabzon'da uyuşturucu ele geçirildi
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 11 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da çeşitli suçlardan aranan 4'ü hükümlü 11 şüpheli yakalandı
        Trabzon'da, "Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi" protokolü imzalandı
        Trabzon'da, "Aile Hekimliği Hizmet Sözleşmesi" protokolü imzalandı
        Trabzon'da gazetecilere futbol oyun kurallarına yönelik seminer verildi
        Trabzon'da gazetecilere futbol oyun kurallarına yönelik seminer verildi
        Trabzon'da "Sepsis Farkındalık Etkinliği" düzenlendi
        Trabzon'da "Sepsis Farkındalık Etkinliği" düzenlendi
        79 yaşındaki ağabey, kardeşi ve eşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü...
        79 yaşındaki ağabey, kardeşi ve eşini arazi anlaşmazlığı nedeniyle öldürdü...