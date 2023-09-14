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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:08
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        Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.

        Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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