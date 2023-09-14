Trabzonspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 17 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 14.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 14.09.2023 - 15:08
Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Koordinasyon ve sonuçlandırma çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Bordo-mavililer, yarın saat 10.30'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.