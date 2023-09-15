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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 10:08 Güncelleme: 15.09.2023 - 10:08
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a gelişinin 99'uncu yıl dönümü
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        Yıldırım, mesajında, ​Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 15 Eylül 1924'te gerçekleştirdiği büyük yurt gezisindeki en önemli duraklardan biri olan Trabzon'u, 99 yıl önce teşrifleriyle onurlandırdığını belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ülkenin milli şuurunu, birlik ve beraberliğini pekiştirmek, Trabzonluların Kurtuluş Savaşı mücadelesinde ve vatan savunmasında gösterdikleri fedakarlık ve kahramanlıkları takdir etmek için 1924'te Trabzon'u ziyaret ettiğini vurgulayan Yıldırım, vatan-millet sevgisine dair duyguların bugün de aynı heyecanla yaşanmaya ve yaşatılmaya devam ettiğini, bunun en gerçekçi örneğinin de şehit Eren Bülbül olduğunu aktardı.

        Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Mustafa Kemal'i ve Trabzon insanını bu coğrafyada bir araya getiren bu birlikteliğin gerçekleşmesinin temel amacı Türkiye'nin bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını yeniden elde etmesi ve millet egemenliğine dayalı, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ebediyen yaşaması ideali olmuştur.​ Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 99 yıl önce şehrimizi ilk defa teşrif etmelerinin yıl dönümü vesilesiyle aziz hatırasını saygıyla yad ediyorum."

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