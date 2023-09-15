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        Trabzon'da düğünde havaya ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı

        Trabzon'da, sosyal medyada düğünde havaya ateş etmesine ilişkin görüntüleri paylaşılan şüpheli hakkında soruşturma açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 15:23 Güncelleme: 15.09.2023 - 15:23
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        Trabzon'da düğünde havaya ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, dün bazı sosyal medya hesapları ile haber sitelerinde paylaşılan ve Sürmene ilçesindeki bir düğünde havaya ateş edildiği anlara ait olduğu tespit edilen görüntülere ilişkin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sürmene Jandarma Komutanlığı ekiplerince inceleme başlatıldı.

        Ekiplerin çalışması sonucu kimliği belirlenen T.D.C'nin (21) evinde yapılan aramada, olayda kullanılan kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        İfadesi alınan şüpheli hakkında, "genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem başlatıldı.

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