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        Trabzon'da, "3. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" başladı

        Trabzon'da, "3. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" organize edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:52 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:52
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        Trabzon'da, "3. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" başladı
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        Trabzon'da, "3. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" organize edildi.

        Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği Trabzon Şubesince, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, 200 bilim insanı katıldı.

        KTÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Çapkın, AA muhabirine, 17 Eylül'de sona erecek etkinlik boyunca romatizmal hastalıkların tartışılacağını söyledi.

        Türkiye'nin farklı coğrafyalarından yaklaşık 200 hekimi Trabzon'da misafir ettiklerini belirten Çapkın, "Sempozyum kapsamında, özellikle bizim pratiğimizde çok önemli bir kısmı oluşturan kas iskelet sistemi, ultrason ve ultrason eşliğinde enjeksiyonlarla ilgili 25 hekim arkadaşımıza kurs verdik." dedi.

        Çapkın, alanında çok değerli isimlerin de katılımıyla sempozyum boyunca romatizmal hastalıklarda güncel tedaviler ve değişiklikler gibi bir çok başlığın ele alınacağını sözlerine ekledi.

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