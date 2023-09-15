Trabzon'da, "kahverengi kokarca" ile mücadele toplantısı düzenlendi Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Vekili Yalçın Ocak, kahverengi kokarca böceği ile 2017'den beri mücadele edildiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Vekili Yalçın Ocak, kahverengi kokarca böceği ile 2017'den beri mücadele edildiğini söyledi.

Ocak, Trabzon Tarım ve Orman Müdürlüğü Salonunda düzenlenen, "Kahverengi Kokarca Böceği Mücadelesi Hakkında Bilgilendirme ve Eğitim Toplantısı"nda, Türkiye'de 661'e yakın zararlı organizmayla mücadele ettiklerini belirtti.

Son yıllarda insan hareketliliği ve küresel iklim değişikliğinin getirdiği şartlardan dolayı bölgede kahverengi kokarca böceğinin ürünlere zarar verdiğini ifade eden Ocak, "İl ve ilçe müdürlüklerimizde, fındık üretimi olan yerlerde zararlı organizmaları takip ediyoruz, üreticilerimizi bilgilendirerek ve mutlaka zamanında mücadelesini yaparak tedbirler alıyoruz." dedi.

Ocak, kahverengi kokarca böceğine karşı dünyadaki mücadele yöntemlerini takip ettiklerini anlatarak, fındığın da aralarında bulunduğu 60 tür yaş sebze ve meyvede denetim yaptıklarını vurguladı.

Zararlı organizmalarla mücadele konusunda küresel iklim değişikliğinin de etkili olduğuna dikkati çeken Ocak, "Hava sıcaklığı ister istemez zararlı organizmaların artışına sebep oluyor. Örneğin, çekirge görmediğimiz illerde çıkmaya başladı, Şanlıurfa ve Diyarbakır gibi. Buralarda şimdiye kadar çekirgeyle mücadele hiç yapmamıştık ama şimdi yapıyoruz." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan ise şunları kaydetti:

"Bakanlığımız 661 tane bitki sağlığı zararlısıyla uğraşmakta, bölgemizde de en tehlikeli yaklaşık 5 tane bulunmaktadır. Meyvelerde verim düşüklüğüne sebep olan bir zararlıyla karşı karşıyayız. Bu, bizim ya da ziraat odasının yalnız başına yapabileceği bir mücadele değil. Birlikte mücadele edeceğimiz bir program yapmamız gerek. Bu konuyu önemsemenizi rica ediyorum."

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ziraat mühendislerinden Mansur Uluca da katılımcılara kahverengi kokarcaya ilişkin bilgi aktardı.