Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Trabzon Haberleri

        Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2023 - 10:06 Güncelleme: 16.09.2023 - 10:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek.

        Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

        Bu sezon ligde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet elde eden bordo-mavililer, 6 puanla arzu ettiği başlangıcı yapamadı.

        Karadeniz ekibi, sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 yendikten sonra İstanbul'da Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Ligin üçüncü haftasında sahasında Çaykur Rizespor'a karşı 3-2'lik yenilgiyle sahadan ayrılan bordo-mavililer, Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1'lik sonuçla geçti.

        Trabzonspor'da bu müsabaka öncesi Mislav Orsic, Joaquin Fernandez ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor. Yeni transfer Nicolas Pepe'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

        Karadeniz ekibinde yeni transferler Paul Onuachu, Batista Mendy, Berat Özdemir ve Umut Güneş'in ilk kez maç kadrosunda yer almaları bekleniyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ'den kritik açıklama! İşte barajların doluluk oranı!
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        MSB: Irak'ın kuzeyine hava harekatı yapıldı
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        30 kişi gözaltında! 1 kişi öldürüldü! 'Yol verme' savaşı!
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        Prof. Dr. İsmail Balık'tan Eris varyantı açıklaması
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        'El Chapo'nun oğlu ABD'ye iade edildi
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Genç yazar motosiklet kazası kurbanı oldu!
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan açıklamalar
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Kağıthane'de taksici şiddeti
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Fenerbahçe'de 2 ayrılık!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        İspanya'da Rubiales'e Hermoso yasağı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray yeni transferini duyurdu!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Galatasaray ayrılığı açıkladı!
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        Kuzey Kore lideri Rusya'da uçak fabrikasını ziyaret etti
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        O an kamerada! Teröristin çantasındaki bomba AVM'de böyle patladı!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Eşini öldürüp dereye atan kadının cezası belli oldu!
        Aldatma iddiasına yanıt
        Aldatma iddiasına yanıt

        Benzer Haberler

        Trabzon'da, "kahverengi kokarca" ile mücadele toplantısı düzenlendi
        Trabzon'da, "kahverengi kokarca" ile mücadele toplantısı düzenlendi
        Akçaabat'ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı
        Akçaabat'ta yarı olimpik yüzme havuzunun temeli atıldı
        Trabzon'da, "3. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" başladı
        Trabzon'da, "3. Doğu Karadeniz Romatoloji Günleri" başladı
        Trabzonspor'da Koita'nın sözleşmesi feshedildi
        Trabzonspor'da Koita'nın sözleşmesi feshedildi
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişi kutlandı
        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Trabzon'a ilk gelişi kutlandı
        Trabzon'da, havaya ateş eden gelinin kardeşi gözaltına alındı
        Trabzon'da, havaya ateş eden gelinin kardeşi gözaltına alındı